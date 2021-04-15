Kars'ta yiyecek aramaya çıkan domuz sürüleri drone ile havadan böyle görüntülendi!

Kars'ın Selim ve Sarıkamış ilçe sınırlarında gezen domuz sürüsü, drone ile görüntülendi.

Kars'ın Selim ilçesinin Gürbüzler köyü ile Sarıkamış'a bağlı Aşağı Sallıpınar ve Boyola köyleri arazisinde bir grup domuz sürüsüne rastlandı. Boyalı köyü ormanlarında yiyecek arayan 16 domuz Aşağı Sallıpınar köyünün arazisinde toplu halde gezindikten sonra geri dönüş yolculuğuna çıktı. Bölgede haber çalışması yapan gazeteciler tarafından drone ile görüntülenen domuzlar dağlık arazileri koşup Sarıkamış karayolunu da geçtikten sonra ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi.