Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video
Bolu'da Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve kurtarma çalışmaları yer aldı.
Panik, kaçış ve kurtarma anları kamerada
Giriş ve otopark kameraları, dumanlar arasında yol bulmaya çalışan insanların çaresizliğini, bazı kişilerin araçlarıyla otoparktan çıkmaya çalıştığını ortaya koydu. Pist tarafındaki çıkıştan dışarı çıkanların panikle yangını izlediği kayıtlara geçti. Görüntülerde ayrıca bazı insanların çantalarıyla dışarı çıkması, bazılarının ise yeniden binaya girmeye çalışması dikkat çekti. 6'ncı kattan sundurmaya çıkanlar, pencerelerden inen çocuklu aileler, üst katlara atılan halatlar ve merdivenle yapılan tahliyeler kameralarca kaydedildi.
