Kasksız sürücü motosikletten düştü kafasını kaldırıma çarptı | Video
Bolu'da kasksız motosiklet kullanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yere düştü. Motosikletten savrulan sürücü kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.
Kaza anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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