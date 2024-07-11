Video Yaşam Kasksız sürücü motosikletten düştü kafasını kaldırıma çarptı | Video
Kasksız sürücü motosikletten düştü kafasını kaldırıma çarptı | Video

Kasksız sürücü motosikletten düştü kafasını kaldırıma çarptı | Video

11.07.2024 | 13:25

Bolu'da kasksız motosiklet kullanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yere düştü. Motosikletten savrulan sürücü kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

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Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden Berkay B.(28) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Motosikletten savrulan kasksız sürücü, yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Berkay B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anları ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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