Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 31.03.2023 | 11:31 Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki adamın Sapanca Gölü’nden cansız bedeni çıktı. Talihsiz adamdan geriye ise saat, cüzdan ve paraları kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz şekilde duran birini gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede se şahsın Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı (60) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konulan Çınarcı'nın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.Konuya ilişkin inceleme sürüyor.