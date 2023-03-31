Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki adamın Sapanca Gölü’nden cansız bedeni çıktı. Talihsiz adamdan geriye ise saat, cüzdan ve paraları kaldı.
Konuya ilişkin inceleme sürüyor.
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