Kayseri’de bir evde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 3 zahir taciri gözaltına alındı.

Kayseri'de bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ile çeşitli miktarlarda kenevir ve kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken 3 zehir taciri ise gözaltına alındı.