Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklama | Video
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aracın motor kısmına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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