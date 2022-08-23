Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri B.B. ve M.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonda 5 parça halinde toplam ağırlığı 41 gram gelen metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 2 parça halinde 6.5 gram afyon sakızı, 2 parça halinde 1 gram eroin, 4 ecstasy hap, 1captagon, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 rulo folyo ele geçirildi. Olay ile ilgili 8 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken B.B ve M.E ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.