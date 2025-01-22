Kazada araçlar hurdaya döndü: Sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı | Video
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı. Kazada sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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