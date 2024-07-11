Video Yaşam Kedi tartışmasında bir kişi ölmüş, anne ile kızı da tutuklanmıştı... Görüntüler ortaya çıktı! | Video
Kedi tartışmasında bir kişi ölmüş, anne ile kızı da tutuklanmıştı... Görüntüler ortaya çıktı! | Video

Kedi tartışmasında bir kişi ölmüş, anne ile kızı da tutuklanmıştı... Görüntüler ortaya çıktı! | Video

11.07.2024 | 11:18

İstanbul Başakşehir'de bir sitede sokak hayvanlarını besleyen anne-kız ile site sakini arasında çıkan kavgada 62 yaşındaki Selehattin Erol fenalık geçirerek hayatını kaybetti. Anne ile kızı çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Olay ilgili soruşturma sürerken anne ve kızın iki sevgiliye dubalarla saldırdıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 22 Haziran'da Başakşehir'deki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D. site içerisinde sokak hayvanlarını beslerken, site yöneticisi olduğu iddia edilen Elfida Avcı gelen şikayetler üzerine sitede bulunan mama kaplarını ve yuvaları site dışarısına taşıdı. Olayın ardından Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D., yolda karşılaştıkları Elfida Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre çıkan kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, şahıslar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Karakolda şikayetçi olunması esnasında kavga sırasında olay yerinde bulunan Elfida Avcı'nın sevgilisi Selahattin Erol'un (62) fenalaşarak hayatını kaybettiği haberi geldi. Site yöneticisi kadın, karakoldaki ifadesinde kavga ettikleri anne ve kızın sevgilisine sopayla saldırdıklarını beyan etti. Anne ve kız "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otopsi raporunun henüz açıklanmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Götüntülerde yolda karşılaşan anne kız ve iki sevgilinin kavga ettikleri anlar görülüyor.
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