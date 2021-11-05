Kedilerin Nurhan Teyze’si

İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan Nurhan Nişe, günde 4 saat yürüyerek hem kendi mahallesindeki hem de ilçe meydanındaki sokak hayvanlarını besliyor, tedavi ettiriyor

57 yaşındaki Nurhan Nişe, Eyüpsultan ilçesinin Akarçeşme Mahallesi'nde yaşıyor. İlkokul mezunu, üç çocuk annesi bir ev hanımı. Tam 10 yıldır her gün 3 öğün evden çıkıp mahalleden meydana yürüyerek etrafındaki tüm kedi-köpeklerin mamalarını verip, sağlık durumlarını kontrol ediyor. Komşuları tarafından "Melek gibi bir insan" diye tanımlanan Nurhan Nişe, çevresinden büyük takdir topluyor. Eşi serbest muhasebeci olarak çalışan Nurhan Nişe (57), çocukluğundan beri hayvanlara karşı hassas olduğunu belirterek, bu hassasiyetinin evlendikten sonra da devam ettiğini söyledi. Bunun için market arabası satın aldığını belirten Nişe, "Her gün 10 tane tüm tavuk, 20 ekmek; kuru ve yaş mama alıyorum. Evimde onları hazırlıyorum, pişiriyorum. Sabah 05.00'te uyanıp hayvanların kahvaltılarını koyuyorum. Evime gidiyorum kendi eşimin ve çocuklarımın yemeklerini hazırlayıp tekrar hayvanların öğle yemeklerini veriyorum ve gün sonunda da akşam yemeklerini veriyorum" diye konuştu.