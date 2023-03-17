Kediyle karganın ağaç üstünde güldüren kavgası kameralara yansıdı | Video 17.03.2023 | 12:22 Ankara’da bir ağaç dalında kediyle karganın dakikalarca süren kavgası, atışmayı izleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankaya ilçesi Mediha Eldem Sokak'ta Kocatepe Camii yanında bulunan bir ağaçta kediyle karganın kavgası görenleri gülümsetti. Kedinin ağaçta durmasına izin vermeyen karga, attığı ısırık darbeleriyle kavganın galibi oldu. Kedi, karganın inadına dayanamayarak kavganın sürdüğü ağaç dalından uzaklaştı. Kavga sonucu ağaçta mahsur kalan kedi, ağaca tırmanan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.Dakikalar süren kavga vatandaşlar tarafından film gibi izlenirken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri gülümsetti.