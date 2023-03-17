Kediyle karganın ağaç üstünde güldüren kavgası kameralara yansıdı | Video
Ankara’da bir ağaç dalında kediyle karganın dakikalarca süren kavgası, atışmayı izleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Dakikalar süren kavga vatandaşlar tarafından film gibi izlenirken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri gülümsetti.
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