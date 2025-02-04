Kendilerini "özel dedektif" gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı | Video
İstanbul’da yaşayan bir kadını özel dedektif olduklarını iddia ederek 7 milyon TL dolandıran 7 kişi yakalandı.
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