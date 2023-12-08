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Keşan'da kar yağışı başladı

Keşan'da kar yağışı başladı

08.12.2023 | 23:29

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı.

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