Video Yaşam KGYS kameralarına yansıyan kazalar: Dikkatsizlik can yakıyor
KGYS kameralarına yansıyan kazalar: Dikkatsizlik can yakıyor

KGYS kameralarına yansıyan kazalar: Dikkatsizlik can yakıyor

15.11.2024 | 14:09

Kırıkkale genelinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, bu kazaların görüntülerini paylaşarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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