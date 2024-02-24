Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:38 Kilis merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kilis'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 3 ili kapsayan geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin saklandığı adresler tespit edildi. Ekiplerce Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.4 şüpheli, Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.