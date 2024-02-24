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Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video

Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video

24.02.2024 | 12:38

Kilis merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Kilis'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 3 ili kapsayan geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin saklandığı adresler tespit edildi. Ekiplerce Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli, Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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