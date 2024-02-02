Video Yaşam Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video
Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video

Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video

02.02.2024 | 16:18

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şebekenin örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri iddia edilen Kayseri'deki müstakil evi İhlas Haber Ajansı (İHA) görüntüledi. Polis ekiplerinin evde kirada oturan yabancı uyruklu karı kocayı gözaltına aldığı öğrenilirken, müstakil evin görünmemesi için önüne çekilen branda dikkat çekti.

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Güvenlik ve istihbarat birimleri, hücrenin Kayseri ilinde 5 Ocak'ta içeriği tam olarak tespit edilemeyen, ancak örgütsel olduğu değerlendirilen söz konusu illegal faaliyetin arkasını araştırırken, zanlıların izine 7 Ocak'ta aynı şehirde bir kez daha rastlandı. Buna göre saldırıyı gerçekleştiren şebekenin kilit isimlerinden David T., Amırjon K. ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K.D. ile Temurbek M.U.E., eylemden günler önce 5 Ocak tarihinde buluşarak 34 LP ve 34 FOU plakalı 2 araçla İstanbul'dan yola çıktı. Şifreleri yavaş yavaş çözüme kavuşan hücrenin, Kayseri'ye geçtikleri anlaşılan hücre üyelerini, orada karşılayan "Abdullah" kod adlı Amenullah H., Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir adreste götürdü. Söz konusu adreste örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, bu kez 7 Ocak tarihinde 05.36 ve 17.18 saatleri arasında Kayseri Melikgazi'de güvenlik güçleri tarafından bilinen bir otelde buluştukları kaydedildi. Otelde Amırjon K. ile beraberindeki Rasul A., Davıd T., Omadbek D. ve Temurbek E. adlı hücre üyeleri 205 numaralı odada, Omadbek D. ve Temurbek E.'nin ise otelin 305 numaralı odasını bir araya geldikleri tespit edildi.

O EVİ İHA GÖRÜNTÜLEDİ
Saldırıyı gerçekleştiren şebekenin örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri iddia edilen Kayseri'deki müstakil evi İHA görüntüledi. 5 ay önce kiraya verildiği, yabancı uyruklu karı kocanın yaşadığı öğrenilen evin görünmemesi için bahçesine çekilen branda da dikkat çekti. Ayrıca, karı kocanın gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

SOKAK SAKİNLERİ ŞAŞIRDI
Yunus Emre Mahallesi'nde evin bulunduğu sokakta yaşayan vatandaşlar da, olayı duyduktan sonra şaşırdıklarını dile getirdi. Sokak sakini Mehmet Çolak, "Bunlar buraya oturalı 5-6 ay kadar oldu. Gördükçe selam verirdik, o da selam alıyordu. Başka türlü pek samimiyetimiz yoktu. Gelen giden de yoktu. Bazen hanımıyla beraber gelirdi, bazen kendi 3 tekerlekli aracıyla gidiyordu. Gece gelip, gece gidiyordu. Gündüz hiç rast gelmiyordum" dedi.

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