Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video
Kilis'te Jandarma ekipleri tarafından DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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