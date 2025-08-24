Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar!

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan yarışmacı ikinci baraja kadar başarıyla geldi. Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu açtırdı. İşte 500 bin TL değerindeki o soru!