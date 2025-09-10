Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler hayatını kaybetti | Video
Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Mustafa Ergül ve Ercan Dilekçi'nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
