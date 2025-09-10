Video Yaşam Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler hayatını kaybetti | Video
10.09.2025 | 09:13

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Dilekçi (56) yönetimindeki 71 BH 827 plakalı Opel marka otomobil ile Mustafa Ergül'ün (46) kullandığı 71 ET098 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Mustafa Ergül ve Ercan Dilekçi'nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

