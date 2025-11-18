Video Yaşam Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video

Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video

18.11.2025 | 12:49

Kırklareli’nde kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda on sekiz şüpheli yakalanırken, örgüt yöneticileri ile liderinin de aralarında bulunduğu şahıslardan dördü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkezde faaliyet yürüttüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik planlı çalışma başlatıldı. Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, muhtemel kastla öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, şantaj, iftira, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek, uyuşturucu madde ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında olduğu on sekiz şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerden örgüt lideri B.Y.'nin yedi ayrı suçtan toplam üç yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.'nın ise çeşitli suçlardan toplam on üç yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, bir adet tüfek, 8 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, bir adet muşta, bir adet kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, bir gram kokain, bir adet lyrica hap, 5 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 170 TL ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 20:48
Böcek Ailesi fertleri nasıl hayatını kaybetti? Oteli ilaçlayan firma çalışanının ifadesi ortaya çıktı | Video 18.11.2025 | 13:02
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 13:04
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:49
Zehir tacirlerine polisten darbe: 6 günde 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 12:42
Fatih’te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 04:27
Fatih'te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video 18.11.2025 | 12:33
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 03:14
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 18.11.2025 | 11:37
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 00:43
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 18.11.2025 | 10:58
Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video 01:51
Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video 18.11.2025 | 11:15
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 06:32
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 18.11.2025 | 10:58
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 10:58
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 00:39
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 18.11.2025 | 10:32
Beyoğlu’nda tramvay motosiklete böyle çarptı | Video 03:56
Beyoğlu’nda tramvay motosiklete böyle çarptı | Video 18.11.2025 | 10:25
Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı şahsı iç çamaşırı ile kaçarken öldürdü | Video 00:47
Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı şahsı iç çamaşırı ile kaçarken öldürdü | Video 18.11.2025 | 10:11
Mahalleliyi canından bezdiren ayının evinin önünde yattığını görünce kamyoneti ile peşine düştü | Video 04:45
Mahalleliyi canından bezdiren ayının evinin önünde yattığını görünce kamyoneti ile peşine düştü | Video 18.11.2025 | 09:44
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 47 tutuklama | Video 00:28
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 47 tutuklama | Video 18.11.2025 | 09:08
Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 03:44
Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 18.11.2025 | 09:08
Vicdanları yaralayan olay! Otizmli genç odunluğa baktı diye odunla darbedildi | Video 05:18
Vicdanları yaralayan olay! Otizmli genç odunluğa baktı diye odunla darbedildi | Video 18.11.2025 | 09:07
Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video 00:54
Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video 18.11.2025 | 09:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY