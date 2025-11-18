Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video
18.11.2025 | 12:49
Kırklareli’nde kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda on sekiz şüpheli yakalanırken, örgüt yöneticileri ile liderinin de aralarında bulunduğu şahıslardan dördü tutuklandı.
Yakalanan şüphelilerden örgüt lideri B.Y.'nin yedi ayrı suçtan toplam üç yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.'nın ise çeşitli suçlardan toplam on üç yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, bir adet tüfek, 8 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, bir adet muşta, bir adet kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, bir gram kokain, bir adet lyrica hap, 5 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 170 TL ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04
20:48
01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 13:04
01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49
01:49
04:27
01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12
03:14
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 18.11.2025 | 11:37
00:43
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 18.11.2025 | 10:58
01:51
06:32
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 18.11.2025 | 10:58
00:49
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 10:58
00:39
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 18.11.2025 | 10:32
03:56
Beyoğlu’nda tramvay motosiklete böyle çarptı | Video 18.11.2025 | 10:25
00:47
04:45
00:28
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 47 tutuklama | Video 18.11.2025 | 09:08
03:44
Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 18.11.2025 | 09:08
05:18
00:54
Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video 18.11.2025 | 09:00