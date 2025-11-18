Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49 Kırklareli’nde kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda on sekiz şüpheli yakalanırken, örgüt yöneticileri ile liderinin de aralarında bulunduğu şahıslardan dördü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkezde faaliyet yürüttüğü tespit edilen suç örgütüne yönelik planlı çalışma başlatıldı. Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, muhtemel kastla öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, şantaj, iftira, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek, uyuşturucu madde ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında olduğu on sekiz şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yakalanan şüphelilerden örgüt lideri B.Y.'nin yedi ayrı suçtan toplam üç yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.'nın ise çeşitli suçlardan toplam on üç yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, bir adet tüfek, 8 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, bir adet muşta, bir adet kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, bir gram kokain, bir adet lyrica hap, 5 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 170 TL ele geçirildi.