Video Yaşam Kırmızı ışıkta geçen cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı | Video
Kırmızı ışıkta geçen cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı | Video

Kırmızı ışıkta geçen cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı | Video

31.12.2023 | 08:26

Esenyurt Hadımköy Bağlantı Yolu’nda kırmızı ışıkta geçen cip, İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Kazada cipte bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan bir kişi ve mekanik süpürme aracında bulunan şoför yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Gişeleri yönünde seyir halinde olan 34 GEM 38 plakalı cip, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak, karşı şeride geçen 34 08 11034 plakalı İSTAÇ'a ait mekanik süpürme aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle mekanik süpürme aracının kupası düşerken, cipte bulunan 2 kişi ise cipte sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan iki kişiye müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CİPTE BULUNAN 2 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Cipte bulunan bir kişi ve İSTAÇ şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırırken cipte bulunan diğer iki kişi ise feci kazada can verdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan İSTAÇ şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cipten yaralı olarak çıkan ve ismi öğrenilmeyen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı. Kaza sonrası cip ve mekanik temizleme aracı kullanılamaz hale geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Flamingolar Van’ı çok sevdi | Video 06:02
Flamingolar Van'ı çok sevdi | Video 31.12.2023 | 13:05
Fenomen Azad Yılmaz paylaşımından dolayı özür diledi | Video 01:44
Fenomen Azad Yılmaz paylaşımından dolayı özür diledi | Video 31.12.2023 | 16:06
Basın Ekspres Yolu’nda zincirleme kaza | Video 07:39
Basın Ekspres Yolu'nda zincirleme kaza | Video 31.12.2023 | 10:55
Taraftarlar, yöneticiler, futbolcular sahada birbirine girdi | Video 02:52
Taraftarlar, yöneticiler, futbolcular sahada birbirine girdi | Video 31.12.2023 | 10:55
Seyir halindeki otomobilde, yanındaki kadını darp etti | Video 00:53
Seyir halindeki otomobilde, yanındaki kadını darp etti | Video 31.12.2023 | 10:55
Takla atan off-road araçları yürekleri ağza getirdi | Video 01:45
Takla atan off-road araçları yürekleri ağza getirdi | Video 31.12.2023 | 09:26
Kırmızı ışıkta geçen cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 05:39
Kırmızı ışıkta geçen cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 31.12.2023 | 08:26
Burdur’da kombi alev aldı: 2’si engelli 3 kişi kurtarıldı | Video 00:52
Burdur’da kombi alev aldı: 2’si engelli 3 kişi kurtarıldı | Video 31.12.2023 | 08:26
Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:26
Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 31.12.2023 | 08:26
Elazığ’daki 4.2’lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada | Video 00:17
Elazığ’daki 4.2’lik depremde yerin sarsıldığı anlar kamerada | Video 31.12.2023 | 08:26
Antalya’da otel servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 06:56
Antalya'da otel servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 30.12.2023 | 16:34
AFAD duyurdu: Elazığ’da korkutan deprem | Video 01:10
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem | Video 30.12.2023 | 16:45
İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar | Video 01:02
İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar | Video 30.12.2023 | 16:27
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:19
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 30.12.2023 | 15:20
Can pazarının yaşandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 03:16
Can pazarının yaşandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 30.12.2023 | 13:10
Antalya’da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 00:24
Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 30.12.2023 | 13:09
Sosyal medya fenomeni hız denemesi yaptığı anları hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı | Video 00:31
Sosyal medya fenomeni hız denemesi yaptığı anları hesabından paylaşınca cezadan kurtulamadı | Video 30.12.2023 | 14:44
Yıkım sırasında yola düşen beton parçaları paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 01:15
Yıkım sırasında yola düşen beton parçaları paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 30.12.2023 | 14:36
Çukur Çetesine yönelik düzenlenen Kafes-24 operasyonunda 25 tutuklama | Video 08:06
"Çukur Çetesi"ne yönelik düzenlenen Kafes-24 operasyonunda 25 tutuklama | Video 30.12.2023 | 10:55
Taksinin bagajından hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız silah çıktı | Video 00:33
Taksinin bagajından hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız silah çıktı | Video 30.12.2023 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA