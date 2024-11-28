Kırmızı listedeki vaşaklar böyle görüntülendi | Video 28.11.2024 | 10:43 Tunceli'de nesli tükenme tehdidi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. Pülümür ilçesinde Mustafa Bulut isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.