Kırşehir'de "TOGG" kuyruğu: Başkan Erdoğan'a dua eden vatandaş, aracı inceledi | Video
Kırşehir'de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı TOGG'u görmek isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden bir vatandaş da aracı inceledi.
"DEVRİN OTOMOBİLİ NASİP OLMADI, DEVRİN OTOMOBİLİ GÖRÜCÜDE"
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da, tarihin ana şahitlik ettiklerini söyleyerek, "Devrin otomobili nasip olmadı, devrin otomobili görücüde. Tarihi ana şahitlik ediyoruz. Kırşehir halkına devrin otomobili görücüye çıktı. Memleketimize hayırlı olsun. Kırşehirliler TOGG'un gerçek olduğunu kendi gördü. Maket iddiasında bulunanları da alana TOGG'u incelemeye davet ediyorum" diye konuştu.
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