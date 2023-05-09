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Kırşehir'de

Kırşehir'de "TOGG" kuyruğu: Başkan Erdoğan'a dua eden vatandaş, aracı inceledi | Video

09.05.2023 | 12:12

Kırşehir'de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı TOGG'u görmek isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden bir vatandaş da aracı inceledi.

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Cacabey Meydanına sabah saatlerinde getirilen TOGG'a Kırşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'u keyifle inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medya üzerinden TOGG için yapılan manipülasyon karşısında otomobile binen Kırşehirli bir vatandaş, "Kartondan araç diyorlardı, içine oturdum öyle değil" dedi. Burak Takan adlı genç de, otomobili inceleyip fotoğraf çektirdikten sonra ilk aracı olarak TOGG almak istediğini söyledi.

"DEVRİN OTOMOBİLİ NASİP OLMADI, DEVRİN OTOMOBİLİ GÖRÜCÜDE"
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da, tarihin ana şahitlik ettiklerini söyleyerek, "Devrin otomobili nasip olmadı, devrin otomobili görücüde. Tarihi ana şahitlik ediyoruz. Kırşehir halkına devrin otomobili görücüye çıktı. Memleketimize hayırlı olsun. Kırşehirliler TOGG'un gerçek olduğunu kendi gördü. Maket iddiasında bulunanları da alana TOGG'u incelemeye davet ediyorum" diye konuştu.

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