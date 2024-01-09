Kızını takip eden şahsı önce dövdü, ardından polise teslim etti | Video
-Esenyurt’ta bir baba kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayarak darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, kızı “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Kızını takip eden şahsı önce dövdü, ardından polise teslim etti | Video 09.01.2024 | 10:30
11:50
Fatih Camii'deki provokatif saldırının perde arkası ne? | Video 09.01.2024 | 10:29
02:19
00:37
Öfkeli sürücü TEM'de yolunu kestiği otomobilin camını yumrukladı | Video 09.01.2024 | 10:12
05:40
Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı! Meterolojiden kritik uyarı | Video 09.01.2024 | 09:17
01:08
Adana’da akü içerisinde 22 kilogram esrar ele geçirildi | Video 09.01.2024 | 09:52
00:30
Adana’da 65 ruhsatsız silah ele geçirildi: 21 tutuklama | Video 09.01.2024 | 09:53
02:00
Kedinin dron ile oyunu gülümsetti | Video 09.01.2024 | 09:52
00:48
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu | Video 09.01.2024 | 09:52
01:23
Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı kısa sürede yakalandı | Video 09.01.2024 | 09:36
04:00
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 09.01.2024 | 09:09
01:05
Mersin’de 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.01.2024 | 09:08
02:45
02:02
Park halindeki kamyonet alev alev yandı | Video 09.01.2024 | 08:29
02:29
Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı | Video 09.01.2024 | 06:46
00:23
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi | Video 09.01.2024 | 05:57
01:16
Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular | Video 09.01.2024 | 05:57
00:48
Manisa’daki korkunç vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.01.2024 | 05:57
01:51
Fatih Camii’nde imamı bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 09.01.2024 | 05:57
02:45
Ankara’da çevreye rahatsızlık veren grup ile polis arasında arbede | Video 09.01.2024 | 05:57