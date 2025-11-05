Video Yaşam "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video

05.11.2025 | 13:32

Bursa'da bir şahıs, iddiaya göre tartıştığı bir tanıdığının fotoğraflarını bastırarak kentin çeşitli noktalarına astı. Afişlerde, "Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun" ifadeleri yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için afiş bastırıp cadde ve sokaklara astı. Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp durumu paylaştı. Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video 00:37
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video 05.11.2025 | 13:32
Kasap dükkanında silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:13
Kasap dükkanında silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.11.2025 | 12:24
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun | Video 02:51
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: "Temizlikçiye benziyorsun" | Video 05.11.2025 | 11:46
Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle otomobile 108 bin TL’lik zarar verdiler! | Video 01:45
Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle otomobile 108 bin TL'lik zarar verdiler! | Video 05.11.2025 | 11:43
İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video 00:13
İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video 05.11.2025 | 11:40
Kazanın ardından ‘Niye gülüyorsun’ ve ’o vurdu’ tartışması | Video 04:06
Kazanın ardından ‘Niye gülüyorsun' ve 'o vurdu' tartışması | Video 05.11.2025 | 11:27
Bana ne deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 00:36
"Bana ne" deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 05.11.2025 | 11:26
Navigasyona bakmak için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:41
Navigasyona bakmak için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 05.11.2025 | 11:21
Arkasına Yakışır yaşıma yanlışlarım yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 00:37
Arkasına "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 05.11.2025 | 10:43
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 00:31
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 05.11.2025 | 10:31
FETÖ’nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:29
FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 09:59
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:32
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 05.11.2025 | 09:16
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 01:17
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 05.11.2025 | 08:37
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 01:10
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 04.11.2025 | 16:26
Gabar Dağı’ndaki saklı cennet: 7 katlı apartman mağarası | Video 03:10
Gabar Dağı'ndaki saklı cennet: "7 katlı apartman mağarası" | Video 04.11.2025 | 14:31
Bir Fikrim Var diyen kadınlara KADEM desteği 05:23
“Bir Fikrim Var” diyen kadınlara KADEM desteği 04.11.2025 | 14:16
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 06:52
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 04.11.2025 | 13:25
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 00:49
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 04.11.2025 | 13:20
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 01:30
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 04.11.2025 | 12:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY