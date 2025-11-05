"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video 05.11.2025 | 13:32 Bursa'da bir şahıs, iddiaya göre tartıştığı bir tanıdığının fotoğraflarını bastırarak kentin çeşitli noktalarına astı. Afişlerde, "Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun" ifadeleri yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için afiş bastırıp cadde ve sokaklara astı. Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp durumu paylaştı. Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.