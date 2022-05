Kocaeli itfaiyesi, anneler gününde yavrularına kavuşturdu | Video

Kocaeli İzmit İlçesinde, bir yağmursuyu kanalına girerek mahsur kalan yavru köpekler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anneler Gününde yaşanan ve iç ısıtan görüntüler ise bir vatandaş tarafından an be an görüntülendi.

Kocaeli İzmit İlçesinde bir gurup sokak hayvanının bir bölgede toplanıp havlayarak tepki vermesi üzerine, durumdan şüphelenen vatandaşlar köpeklerin bulunduğu noktayı kontrol etti.

Yerin altından yavru köpek havlamalarını fark eden ve yavruların mahsur kaldığını anlayan vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeklerin tam olarak mahsur kaldığı yağmur suyu kanalını tespit ederek, bir noktayı kazarak kanal içerisinden yavrularu tek tek kurtardı. Anneler gününden yaşanan ve iç ısıtan anne köpek ile yavrularının kavuşma anı ise vir vatandaş tarafından an be an kayıt altına alındı.