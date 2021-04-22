Kocaeli'de balyozla yıktığı duvarın altında kalan işçi yaralandı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yapı marketin bahçesindeki duvar, balyozla yıkıldığı sırada işçilerden C.K.'nin (65) üzerine devrildi. Duvarın altından yaralı çıkarılan C.K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki yapı marketin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki eski duvar, balyozla yıkımı sırasında işçilerden C.K.'nin üzerine devrildi. Çağrılan sağlık ekibi bölgeye ulaşana kadar duvarın altında kalan C.K., arkadaşları tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralı C.K.'yi ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.K.?nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.