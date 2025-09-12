Kocaeli'de lojistik deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 12.09.2025 | 08:22 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki depoda saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri ve yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın sebebiyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.