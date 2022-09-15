Video Yaşam KOM polisinden “Zincir” operasyonu | Video
KOM polisinden “Zincir” operasyonu | Video

KOM polisinden “Zincir” operasyonu | Video

15.09.2022 | 10:42

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya süren 9 farklı suç grubunu tespit etti. Sahte içkileri dezenfektan ve yüzey temizleyici gibi gösterip kargoyla satışını yapan zanlılara yönelik 7 ilde "Zincir" operasyonu başlatıldı. Sahte içkinin üretim ve ulaşım zincirinin deşifre edildiği operasyonda 641 adrese baskın yapılırken, 178 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/ sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. KOM birimlerince 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen bin 113 operasyonda 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Bununla birlikte yapılan başarılı operasyonlarla yaklaşık 400 Milyon liralık vergi kaybının da önüne geçildi.

DEZENFEKTAN ADIYLA KARGOYA VERMİŞLER
KOM birimlerince, yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; temin etmiş oldukları hammaddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici/dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırıldığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

ÜRETİM VE ULAŞIM ZİNCİRİ DEŞİFRE OLDU
Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimlerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkartıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde "Zincir" kod isimli operasyon başlatıldı.

178 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR
Operasyon kapsamında alkollü içkiyi; kaçak ülkeye sokan, sahte üreten ve bunları kargo yolu ile gönderen suç gruplarının deşifre edilmesi amacıyla suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste arama yapıldı. 178 şüpheli gözaltına alınması işlemine ise devam ediliyor.

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