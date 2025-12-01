Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video
01.12.2025 | 10:08
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü. İki ailenin erkekleri sopalarla birbirine saldırırken, kadınların korku dolu çığlıkları sokağı inletti. Polisin gelmesiyle son bulan o kavga anları ise kameraya yansıdı.
