Konteynerin sele kapıldığı yer böyle görüntülendi | Video
Adıyaman’ın Tut ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu konteynerin sel sularına kapıldığı yer dron ile görüntülendi.
Taşan sel dere kenarında bulunan 12 kişinin yaşadığı 2 konteynerden 1'ini sürükledi. Konteynerde yaşayan 12 kişiden 8'i kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi sel sularına kapıldı. Sel felaketinin ilk gününde Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. İki aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.
Sel sularına kapılan konteynerin bulunduğu yer dron ile görüntülendi. Sel sularının sürüklediği büyük kaya parçaları yaşanan selin boyutunu gözler önüne serdi.
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