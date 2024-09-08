Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Video
Çorum Sungurlu kontrolden çıkan otomobil orta refüje devrildi. Kazada izinden dönen polis memuru Kahraman Kudu (51) ve eşi Filiz Kudu hayatını kaybederken 2 çocuğu yaralandı.
ANNE BABA ÖLDÜ ÇOCUKLAR YARALI
Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen sürücü Kahraman Kudu ve Giresun Valiliği'nde görevli eşi Filiz Mutlu Kudu olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Elif Su (8) ve Berin Su (6) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kudu, çiftinin yıllık izinden görev yerleri Giresun'a döndükleri öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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