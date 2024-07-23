Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulan otomobil, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet D. ile otomobilde bulunan İbrahim D., Meryem D., İbrahim D., Yusuf D., Emine D. ve Ali D.'yi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim D., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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