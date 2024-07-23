Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

23.07.2024 | 10:00

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulan otomobil, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet D. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak önünde seyreden 11 AA 643 plakalı tıra çarptı. Feci kazanın ardından otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet D. ile otomobilde bulunan İbrahim D., Meryem D., İbrahim D., Yusuf D., Emine D. ve Ali D.'yi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim D., kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 00:26
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:00
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri’de yakalandı | Video 00:57
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video 23.07.2024 | 09:58
4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:19
4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2024 | 09:00
Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı | Video 01:17
Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı | Video 23.07.2024 | 08:32
Sultanbeyli’de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı | Video 02:21
Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı | Video 23.07.2024 | 08:31
Pendik’te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video 23.07.2024 | 08:31
Niğde’de sokak köpekleri kadına dehşeti yaşattı: Dakikalarca böyle mücadele etti | Video 05:49
Niğde’de sokak köpekleri kadına dehşeti yaşattı: Dakikalarca böyle mücadele etti | Video 22.07.2024 | 13:44
Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video 04:28
Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video 22.07.2024 | 14:53
Nemrut’ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı | Video 05:04
Nemrut’ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı | Video 22.07.2024 | 13:44
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:29
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 13:43
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video 05:38
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video 22.07.2024 | 13:43
Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 01:26
Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 22.07.2024 | 12:19
Bursa’da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 01:47
Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 22.07.2024 | 12:33
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 00:40
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 22.07.2024 | 12:37
Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video 01:49
Mesajla tacize kurşunla yağdırıp, yerde böyle darp etti | Video 22.07.2024 | 12:19
Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:10
Husumetli iki grup kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.07.2024 | 12:19
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 12:19
Bursa’da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video 01:00
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş kaçış hikayesi: Garson olarak çalışırken böyle yakalandı | Video 22.07.2024 | 11:07
Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu | Video 01:10
Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu | Video 22.07.2024 | 11:07
Bir haftada ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu! Heyelan anı kamerada | Video 01:25
Bir haftada ikinci kez evleri kayaların hedefi oldu! Heyelan anı kamerada | Video 22.07.2024 | 10:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA