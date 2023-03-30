Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:31 Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan Ş.Y. sevk ve idaresindeki Huzur Turizme ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.