Video Yaşam Konya'da alacak verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video
Konya'da alacak verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video

Konya'da alacak verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video

09.04.2025 | 12:29

Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.D. ve Ali Güneş evde birlikte alkol aldı. Daha sonra evden ayrılan S.A.D. aracına binerek gitti. Bir süre sonra tüfek ile eve geri gelen S.A.D., kendisini yaklaşık 300 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Ali Güneş ile aralarında çıkan tartışmada yanında bulunan av tüfeği ile iki el ateş etti. Göğsünden vurulan Ali Güneş hayatını kaybetti. Zanlı S.A.D. daha sonra suç aleti tüfekle karakola giderek teslim oldu. Zinayet zanlısı S.A.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Seydişehir Adliyesine sevk edildi.
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