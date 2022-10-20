Konya'da feci kaza kamerada! Kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla metrelerce öteye savrulan yaşlı kadın öldü | Video
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Konya'da kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen yaşlı kadına ardından evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması ve daha sonra duvara çarparak durduğu görülüyor. Öte yandan kazaya karışan sürücü Burcu Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.