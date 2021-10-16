Konya'da LPG tankında uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği Felix’e takıldı

Konya’da gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bir araçta narkotik köpeği Felix ile yapılan aramada ise LPG tankı içerisine gizlenmiş 14,5 kilo kubar esrar ele geçirildi.