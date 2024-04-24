Konya'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video
Konya'da polis ekiplerin zehir tacirlerine yönelik çalışmaları neticesinde on binlerce uyuşturucu hap ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
PAZAR ARABASINDAN BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Narkotik ekiplerinin Meram ilçesi Pirebi Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise 1 kilo 460 gram metamfetamin, 26 bin 800 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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