Konya'da tartıştığı şahsı silahla vuran cinayetin zanlısı adliyede | Video
Konya'nın Seydişehir ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı şahsı silahla vurarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı Serdar G.'nin emniyetteki ifadesinde, pazar günü Cenap Arslan'ın çamurlu ayakkabılarla petrolün tuvaletine girmek istediğini, kendisinin ise "ayakkabılarının altını sil de gir" demesi üzerine tartışma yaşadıklarını anlattı. Zanlı Serdar G.'nin pazartesi gün ise Cenap Arslan'ın babası ile gelerek olayın tatlıya bağlandığını ancak dün iş çıkışı Cenap Arslan'ın kendisini takip ederek önünü kestiğini, elinde beyzbol sopası ile kendisine vurduğunu, kendisini korumak ve korkutma amacıyla silahını çıkartarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Serdar G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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