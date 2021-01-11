Koronavirüse yakalanan Okan Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! 'Dualarınızı eksik etmeyin' | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
00:38
10:37
01:44
Köye inen kurt sürüsü 2 köpeği böyle telef etti | Video 11.01.2021 | 09:50
02:48
İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada | Video 11.01.2021 | 09:59
07:59
Çorum'da kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü görüntüler | Video 11.01.2021 | 09:45
03:35
04:30
01:44
00:44
Son dakika! Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü | Video 11.01.2021 | 09:36
01:41
01:27
00:44
04:05
07:19
02:11
Irak’ta hükümet karşıtı protesto: 1 ölü, 33 yaralı | Video 11.01.2021 | 09:04
02:21
6 kişinin yaralandığı komşu kavgası kamerada | Video 11.01.2021 | 08:53
01:27
İki araç kaza yaptı, biri savrulup motosikletli kuryeye çaptı | Video 11.01.2021 | 08:55
00:13
05:07
Ankara'da 4.5'lik depremde Kalecik'te binalarda çatlaklar oluştu | Video 11.01.2021 | 08:27
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ünlüler dünyasını da vurmaya devam ediyor. Art arda koronavirüse yakalandığı öğrenilen isimlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan'ın, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından kötü haberi duyuran Karacan, tedavisinin hastanede süreceğini açıkladı.