Koronavirüse yakalanan Okan Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! 'Dualarınızı eksik etmeyin' | Video

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ünlüler dünyasını da vurmaya devam ediyor. Art arda koronavirüse yakalandığı öğrenilen isimlere bir yenisi daha eklendi. Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan'ın, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından kötü haberi duyuran Karacan, tedavisinin hastanede süreceğini açıkladı.