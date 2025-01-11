Küçükçekmece’de cadde ortasında silahlı saldırı yapan motosikletli şahıslar kamerada | Video
Küçükçekmece’de dün akşam eşiyle fırına giderken husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırıda Serdar A. İsimli vatandaş ağır yaralanmıştı. Olay öncesi saldırganların motosiklet ile gelişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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