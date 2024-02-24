Küçükçekmece'de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 12:29 KÜÇÜKÇEKMECE’de sokak ortasında hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarptı. Kaza yapan kadın sürücünün ehliyetsiz ve 179 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 21.45 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yeni Mektep Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında alkollü şekilde araç kullanan Tuğçe Ç. direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Tuğçe Ç.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken kazayı otomobil içerisinde bulunan üç kişi yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede Tuğçe Ç.'nin 179 promil alkollü olduğunu tespit etti. Tuğçe Ç.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 19 bin 416 lira ceza yazılırken, araç sahibine 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasar alan otomobilin sahibi Hanifi Özmüş, "Evde oturuyorduk birden bir ses geldi. Çıktık baktık, üç tane kadın arabada oturuyorlar. Zaten bizim arabaya vurmadan önce başka bir arabaya vuruyor. 5 tane araba pert. Evet, alkollüydü bizim evin kamerasından da baktık. Hızları 100 kilometre üzerinde gibiydi hatta arabanın bir tane farı da yanmıyordu. Ehliyetsizdi zaten, üçü de sarhoştu. Polis kontrolünde çıkar zaten" dedi.