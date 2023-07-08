Küçükçekmece'de sebze yüklü kamyon devrildi: Yüzlerce kilo sebze yola savruldu | Video
Küçükçekmece Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon yan yatarak sürüklendi. Kaza ile birlikte araç sürücü yaralanırken, yüzlerce kilo sebze ise yola savruldu.
Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırılırken, yola savrulan yüzlerce kilo sebzeyi kurtarmak için Veysi Karataş ve olay yerine çağırdığı yakınları seferber oldu. Karataş ve yakınları sebzeleri toplamaya çalıştı. Kazanın ardından Basın Ekspres Yolu havalimanı istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri yan yoldan sağlandı.
Bir servis aracının önlerine kırdığını ve bununla birlikte sürücü Emin Amcalar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten Veysi Karataş, "Allah beterinden korusun. Biz normal yolumuzda seyir halindeyken önümüze aniden bir servis aracı kırdı. Ben şoför arkadaşa 'bu sağlıklı gelmiyor, dikkat et' dememle birlikte direkt üzerimize kırdı. Bizde araca vurmamak için sola kıralım derken araba savuruldu, arabayı bir daha toparlayamadı. Araba yan yatarak sürüklenmeye başladı. Tamamen onun kurbanı olduk. Çok şükür benim sağlık durumum iyi ama, şoför bey biraz yaralı. Alttaydı, kolu falan hep camlar içerisinde. Kaburgasında bir sıkıntı gözüküyor. O biraz ağır yaralı. Malları da toplayacaklar, bir şekilde bir yerlere verecekler. Önemli olan şu anda sağlığımız. Mal ikinci planda" ifadelerini kullandı.
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