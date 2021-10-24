Kumkapı'da eğlence sonrası sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü: 1'i ağır 3 yaralı | Video

Kumkapı'da dün gece eğlenen iki grup üyeleri başlayan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Birbirlerine içki şişesi, sandalye fırlatan grup üyelerinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Meydana gelen kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay dün gece 23.00 sıralarında Fatih Muhsine Hatun Mahallesi - Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanlarında eğlenen iki grup üyeleri arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada grup üyeleri birbirlerine sandalye, içki şişesi vs fırlatmaya başladı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kavgada iki gruptan 1'in ağır 3 kişi yaralandı. Olayın yaşandığını gören diğer vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

BİRBİRLERİNE SANDALYE, ŞİŞE FIRLATTILAR

Kavga anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışan iki grup üyelerinin birbirlerine şişe ve sandalye fırlattıkları görülüyor. Arbede esnasında yaralanan bir kişininde yerde yattığı o anlar görülüyor. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.