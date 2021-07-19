Video Yaşam Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video

Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video

Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video
19.07.2021 | 11:23

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Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Kimi vatandaşlar kurbanlıklarını son günlerde satın almayı tercih ediyor. Kurban pazarlarında harekeketlilik devam ediyor. Peki kurban pazarlarında son durum ne? Kurban fiyatları düşecek mi?

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