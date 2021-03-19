Video Yaşam Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı | Video
19.03.2021 | 08:30

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, işe gideceğini söyleyerek evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e (36) ait son görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı cep telefonu görüntülerinde Ergier'in, Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturduktan sonra tırmanarak yukarıya çıktığı görülüyor

VİDEO DEVAM EDİYOR

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gideceğini söyleyerek evinden yaya olarak ayrıldı. Ergier'in, iş yerine gitmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den 24 saat haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiği belirlendi.

Bunun üzerine, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde AKUT ve AFAD'ın da verdiği destekle arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Berk Ergier'e (36) ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştğı ve bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerinde Ergier, kaybolduğu salı günü saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturup karşıdaki ormanlık araziyi seyrederken görülüyor. Oldukça dalgın olduğu gözlenen Ergier, daha sonra tırmanarak yukarıya çıkıyor.

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