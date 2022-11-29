Video Yaşam Kuştepe'de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video
Kuştepe'de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video

Kuştepe'de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video

29.11.2022 | 13:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu | Video 03:19
İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu | Video 29.11.2022 | 14:42
Son Dakika: Anadolu Hisarı’nda ünlü balık restoranında korkutan yangın | Video 00:09
Son Dakika: Anadolu Hisarı'nda ünlü balık restoranında korkutan yangın | Video 29.11.2022 | 14:41
Şişli’de gecekondudaki katliamda şüphelinin cinayet sonrası kaçışı kamerada | Video 01:16
Şişli'de gecekondudaki katliamda şüphelinin cinayet sonrası kaçışı kamerada | Video 29.11.2022 | 14:08
Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video 00:41
Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video 29.11.2022 | 14:05
Kuştepe’de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video 00:30
Kuştepe'de 3 kişinin kafasından vurularak öldürüldüğü olayda 1 kişi gözaltına alındı | Video 29.11.2022 | 13:38
Yaşından büyük suç kaydı vardı, yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 04:29
Yaşından büyük suç kaydı vardı, yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 29.11.2022 | 13:19
Son Dakika: Beykoz Anadolu Hisarı’nda korkutan iş yeri yangını! İstanbul Boğazı dumanla kaplandı | Video 00:59
Son Dakika: Beykoz Anadolu Hisarı'nda korkutan iş yeri yangını! İstanbul Boğazı dumanla kaplandı | Video 29.11.2022 | 13:25
Fatih’te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 02:51
Fatih'te kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu: O anların görüntüsü ortaya çıktı! | Video 29.11.2022 | 13:12
Restoranları soyan hırsız yakalandı | Video 00:14
Restoranları soyan hırsız yakalandı | Video 29.11.2022 | 12:22
Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler | Video 00:52
Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler | Video 29.11.2022 | 12:20
Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video 06:06
Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video 29.11.2022 | 12:16
PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video 00:58
PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video 29.11.2022 | 12:16
Kiracısının kapısını baltayla kıran 93 yaşındaki ev sahibi hakim karşısında | Video 00:13
Kiracısının kapısını baltayla kıran 93 yaşındaki ev sahibi hakim karşısında | Video 29.11.2022 | 12:11
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü anne ve kızına çarptı | Video 03:31
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü anne ve kızına çarptı | Video 29.11.2022 | 11:28
Ev hanımlarını sabun paketleme işi ile dolandırdılar | Video 01:08
Ev hanımlarını "sabun paketleme işi" ile dolandırdılar | Video 29.11.2022 | 11:17
Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 01:10
Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 29.11.2022 | 11:17
Şanlıurfa’da eski damat dehşeti! Kayınvalidesinin evini ateşe verdi | Video 09:04
Şanlıurfa’da eski damat dehşeti! Kayınvalidesinin evini ateşe verdi | Video 29.11.2022 | 10:21
Müge Anlı SON BÖLÜM | 29 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 09:46
Müge Anlı SON BÖLÜM | 29 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 29.11.2022 | 10:30
Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video 04:17
Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video 29.11.2022 | 10:02
Silivri’de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 01:51
Silivri'de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 09:50

Şişli Kuştepe’deki bir evde 3 kişinin kafasından silahla vurulup öldürüldüğü cinayetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen ve gözaltına alınan Burak P., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA