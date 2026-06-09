Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video
09 Haziran 2026 09:56
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde şahsın adli sicilinde çok sayıda suç kaydının bulunduğu da belirlendi. Şahsın, 8 adet hırsızlık, 2 adet işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve 1 adet mala zarar verme olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
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