Kütahya'da trafik kazası; 1 ölü, 6 yaralı | Video 08.04.2023 | 09:28 KÜTAHYA'da aynı yönde giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İnci Soysal (25) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece yarısı Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a seyir halinde olan Ali Erdem Ayyıldız (22) idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Erkan Karagöz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Karagöz'ün kullandığı otomobil, savrularak orta refüje çıkıp, takla attı ve ters döndü. Kazada, araçtan fırlayan İnci Soysal (25) olay yerinde hayatını kaybetti.



Araçlardaki Erkan Karagöz, Mustafa Ulu, İsmail Osman Çakır, Ümit Akboğa, Duygu Soysal ve Yusuf Sefa Tuncel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü Ali Erdem Ayyıldız?ın yakalanması için çalışma başlattı.



HAZİRAN'DA EVLENECEKLERDİ

Kazada hayatını kaybeden İnci Soysal'ın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. İnci Sosyal ile yaralanan Mustafa Ulu'nun bir süredir nişanlı olduğu ve Haziran ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.