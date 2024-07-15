Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti! O anlar kamerada | Video
Bolu'nun Mengen ilçesinde kütük kesme sporcusu Halit Şahin, kavşaktaki kaza sonrası eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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