Video Yaşam Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti! O anlar kamerada | Video
Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti! O anlar kamerada | Video

Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti! O anlar kamerada | Video

15.07.2024 | 15:42

Bolu'nun Mengen ilçesinde kütük kesme sporcusu Halit Şahin, kavşaktaki kaza sonrası eşine hakaret ettiğini iddia ettiği 3 kişiyi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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